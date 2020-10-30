АТОР: Россия может открыть границы весной 2021 года
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что российские границы могут открыть в марте-апреле 2021 года, передает "Говорит Москва". По словам эксперта, темпы роста выездного туризма сейчас ограничены ситуацией с коронавирусом.В источнике
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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма
Хотя темпы роста объёмов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире, мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнётся в марте — апреле 2021 года.
RT на русскомвчера в 09:48
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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма
RT на русскомвчера в 09:48