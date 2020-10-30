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РЕН ТВ

АТОР: Россия может открыть границы весной 2021 года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что российские границы могут открыть в марте-апреле 2021 года, передает "Говорит Москва". По словам эксперта, темпы роста выездного туризма сейчас ограничены ситуацией с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма

Хотя темпы роста объёмов въездного туризма пока ограничены сложной эпидемиологической обстановкой в мире, мы ожидаем, что постепенное открытие России для иностранных путешественников начнётся в марте — апреле 2021 года.
RT на русскомвчера в 09:48
Подробнее о событии
Lenta.ru

Спрогнозированы сроки открытия границ России

Lenta.ruвчера в 14:23
РЕН ТВ

АТОР: Россия может открыть границы весной 2021 года

РЕН ТВвчера в 14:03
RT на русском

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма

RT на русскомвчера в 09:48
News.ru

В АТОР заявили о возможном открытии российских границ в марте

News.ruвчера в 13:25
Газета.Ru

В АТОР назвали приблизительные сроки открытия границ РФ для туристов

Газета.Ruвчера в 13:22
ТАСС

В АТОР заявили, что открытие российских границ может начаться в марте-апреле 2021 года

ТАССвчера в 13:07
Взгляд.ру

Названы возможные сроки открытия границ России для туристов

Взгляд.рувчера в 13:49

«Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит» в УЕФА

В клубе уверены, что на матче присутствовали фанаты «питерцев», хотя это запрещено карантинным протоколом Как сообщает немецкий портал NRZ, дортмундская «Боруссия» намерена пожаловаться в Союз европейских футбольных ассоциаций на питерский «Зенит».
Центральная Служба Новостейвчера в 06:25

Минобороны Азербайджана показало уничтожение ЗРК «Оса» армии Армении

В пятницу, 30 октября, около 20:25, подразделениями Вооруженных сил Азербайджана на Агдамском направлении фронта был уничтожен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса", принадлежащий армянской армии – говорится в пояснении к выложенному ролику.
Военное обозрение00:18

Инфекционист назвал причину повторного выявления коронавируса у пациентов

Доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета Владимир Агафонов уверен, что такие случаи могут быть более продолжительным течением заболевания.
ФАН03:31

Россия пообещала Еревану помощь в случае боев на территории Армении

Россия окажет Еревану всю необходимую помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
Известия05:46

Полиция задержала некоторых участников новой акции протеста у посольства Франции в Москве

Мусульмане, протестовавшие против карикатур на пророка Мухаммеда, сожгли портрет французского президента, а также держали плакаты с карикатурами на самого Эммануэля Макрона.
Эхо Москвывчера в 10:02

Байден в случае победы на выборах не намерен «закрывать страну» из-за коронавируса

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на предстоящих 3 ноября выборах намерен сосредоточиться на борьбе с пандемией, но при этом не будет "закрывать страну".
ТАССвчера в 16:59

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Обзор Amnesia Rebirth. Долгая прогулка в дюнах

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Игромания.рувчера в 06:00