Экономика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападАТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты

Падение курса рубля приведёт к увеличению стоимости полётов за рубеж. Во вторник, 10 марта, стало известно, что с середины этой недели в России резко подорожают авиабилеты. Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.
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