Экономика
Форпост Северо-ЗападАТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты
Падение курса рубля приведёт к увеличению стоимости полётов за рубеж. Во вторник, 10 марта, стало известно, что с середины этой недели в России резко подорожают авиабилеты. Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.
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Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Здоровье
В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек
Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.
Космос
Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты
Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.
Общество
Без электричества на Сахалине остались две тыс. человек
Из-за сильного ветра и снега на Сахалине произошла энергоавария, в результате которой без электричества остались около двух тыс. человек.
Общество
Никита Щуренков о возможном всплеске популярности доставки еды
Никита Щуренков о возможном всплеске популярности доставки еды Шагающий по планете коронавирус подкосил и ритейлеров.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Культура
Тимур Еремеев стал новым ведущим телешоу «На самом деле»
Новым ведущим популярного телешоу «На самом деле» стал актер Тимур Еремеев.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отпраздновала день рождения с Владом Соколовским
Больше года назад певица Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским, но это не помешало ей отпраздновать свое тридцатилетие в компании бывшего спутника жизни, с которым она осталась в добрых отношениях.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Здоровье
В Хакасии сохраняется риск заражения гриппом и ОРВИ
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике не эпидемический, сообщают в Управлении Роспотребнадзора региона.
Политика
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17
Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Оксана Самойлова впервые прокомментировала скандал с ее мужем, рэпером Джиганом.
Космос
Решена загадка расширения Вселенной
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года
По данным WSJ, компания SMBC Nikko Securities Inc. уже выпустила отчет, в котором говорится о том, что отмена Игр приведет к сокращению годового ВВП Японии на 1,4%. При этом предположения Такахаши о переносе Олимпиады на два года могут оказаться ошибочными, ведь ранее японский министр спорта Сейко Хасимото заявил, что по контракту Игры должны быть проведены до конца 2020 года.
Здоровье
В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране
Власти Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране, речь о двух гражданках, приехавших из Европы, сообщает газета El Deber со ссылкой на министра здравоохранения страны Анибала Круса.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Хоккей