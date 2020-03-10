Экономика
Форпост Северо-ЗападАТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты
Падение курса рубля приведёт к увеличению стоимости полётов за рубеж. Во вторник, 10 марта, стало известно, что с середины этой недели в России резко подорожают авиабилеты. Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.
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Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Тимати сфотографировался без татуировок и поразил поклонников
Фотография появилась в Instagram-аккаунте рэпера Тимати. На ней у артиста нет ни одной татуировки, что крайне удивило фанатов.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Здоровье
В России на 40% выросло число заболевших коклюшем
В 2018 году было зарегистрировано 10 421 заболевших, больше всего — в Москве. В январе 2020 года коклюшем в России заболело 1758 человек.
Футбол
«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют в Лиге Европы без болельщиков
Встреча 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и украинским «Шахтером» пройдет без зрителей.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
Лебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в Москве.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Футбол
Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом
52-летний владелец футбольных клубов Олимпиакос и Ноттингем Форест Эвангелос Маринакис заразился коронавирусом.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Экономика
Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%
В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Музыка
Международные букмекеры назвали победителя «Евровидения-2020»
Киркоров назвал болезнью желание участвовать в "Евровидении" Возможно шансы Little Big на конкурсе повысятся - группа еще не представила песню для "Евровидения-2020".
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Общество
Занятия первой смены отменили в школах Южно-Сахалинска
Сегодня, 11 марта, в связи с прохождением снежного циклона отменены занятия первой смены в школах Южно-Сахалинска.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля
Курс доллара на Московской бирже при открытии торгов вырос на 5,8% и превысил 72 рубля, передает во вторник ТАСС.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
Около 3 тыс. москвичей обратились на горячую линию за получением больничного для самоизоляции
На горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, с начала марта обратилось уже более 14 тыс. человек, из них почти 3 тыс. человек, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией,— за получением больничных листов.
Гаджеты
Новая iOS раскрыла секреты ожидаемого миллионами iPhone 9
Код iOS 14 получили в свои руки авторы ресурса 9to5Mac и смогли найти в нём упоминания iPhone 9, следующей модели планшета iPad Pro, меток AirTag, а также обновлённого пульта для телеприставки Apple TV.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.