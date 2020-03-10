Падение курса рубля приведёт к увеличению стоимости полётов за рубеж. Во вторник, 10 марта, стало известно, что с середины этой недели в России резко подорожают авиабилеты. Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.

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Политика Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.

Экономика Украинский нацбанк бросился спасать гривну «Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.

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Музыка Международные букмекеры назвали победителя «Евровидения-2020» Киркоров назвал болезнью желание участвовать в "Евровидении" Возможно шансы Little Big на конкурсе повысятся - группа еще не представила песню для "Евровидения-2020".

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Финансы Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля Курс доллара на Московской бирже при открытии торгов вырос на 5,8% и превысил 72 рубля, передает во вторник ТАСС.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП в Крыму «По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.