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АТОР: иностранные туристы аннулируют путевки в Россию из-за ограничений в нерабочие дни

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию на ближайшие даты из-за нерабочих дней и введенных ограничений на работу общественных заведений.
Lenta.ru
По данным ассоциации, сейчас основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения).
Коммерсантъ
В настоящий момент отсутствуют регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами.
ТАСС
«Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию»,— считают в АТОР.
Коммерсантъ

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