«Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию»,— считают в АТОР.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Экономист и парламентарий Делягин заявил, что Министерство финансов РФ сократило расходы на систему здравоохранения и социальную политику на 2022 год, что приведёт к вымиранию пожилых россиян, которым не будет оказана своевременная медицинская помощь.