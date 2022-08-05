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АТОР: консульство Болгарии в России приостановило прием документов на туристические визы

Консульская служба Болгарии приостанавливает прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.
РБК
Указано, что причиной стало объявление 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в РФ.
Smotrim.ru
В АТОР отметили, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Петербурге (включая региональные визовые центры) еще с 25 марта не принимают заявления с оплатой консульского сбора «по техническим причинам».
Forbes
Источники «Вестника АТОР
» сообщают, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России.
Югополис

Подробнее о событии

АТОР: консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке выдачи виз
RT на русском13:19
АТОР: консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке выдачи виз
РИА Новости12:26
АТОР: Болгария приостанавливает выдачу туристических виз россиянам
Фонтанка.Ру12:53
АТОР: консульство Болгарии известило туроператоров РФ о приостановке выдачи виз
Газета.Ru12:44
АТОР: консульство Болгарии в России приостановило прием документов на туристические визы
РБК13:14
АТОР: Болгария решила приостановить выдачу виз россиянам на неопределенный срок
Lenta.ru12:12
Болгария прекратила выдачу виз россиянам
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