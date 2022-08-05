Ведущий отметил, что хочет со своей стороны внести "несколько рациональных предложений", в частности, "законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения", а также "изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR".