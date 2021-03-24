АТОР: летний отдых в Турции подорожает для россиян на 15 процентов
Со словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, грядущим летом граждане России, вероятно, столкнутся с ростом цен на отдых в Турции. Об этом стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник.В источнике
С чего всё началось
В АТОР заявили, что цены на летний отдых в Турции для россиян могут вырасти на 10-15%
Эксперт подтвердила, что дорожает и летний отдых внутри России.
ТАССвчера в 06:49