Со словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, грядущим летом граждане России, вероятно, столкнутся с ростом цен на отдых в Турции. Об этом стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник.

С чего всё началось В АТОР заявили, что цены на летний отдых в Турции для россиян могут вырасти на 10-15% Эксперт подтвердила, что дорожает и летний отдых внутри России. ТАСС вчера в 06:49