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Evo-rus.com

АТОР: летний отдых в Турции подорожает для россиян на 15 процентов

Со словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, грядущим летом граждане России, вероятно, столкнутся с ростом цен на отдых в Турции. Об этом стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник.В источнике
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С чего всё началось

В АТОР заявили, что цены на летний отдых в Турции для россиян могут вырасти на 10-15%

Эксперт подтвердила, что дорожает и летний отдых внутри России.
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