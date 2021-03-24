АТОР: летний отдых в Турции подорожает на 15 процентов
Ломидзе добавила, что в данный момент можно купить летние туры в Турцию со скидкой в 30 процентов. Она действует в рамках акции раннего бронирования, пояснила специалист. По словам Ломидзе, на сегодняшний день в Турции можно найти приемлемый отдых по низким ценам.В источнике
С чего всё началось
В АТОР заявили, что цены на летний отдых в Турции для россиян могут вырасти на 10-15%
Эксперт подтвердила, что дорожает и летний отдых внутри России.
ТАСС06:49