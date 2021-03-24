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SM News

АТОР: летний отдых в Турции подорожает на 15 процентов

Ломидзе добавила, что в данный момент можно купить летние туры в Турцию со скидкой в 30 процентов. Она действует в рамках акции раннего бронирования, пояснила специалист. По словам Ломидзе, на сегодняшний день в Турции можно найти приемлемый отдых по низким ценам.В источнике
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С чего всё началось

В АТОР заявили, что цены на летний отдых в Турции для россиян могут вырасти на 10-15%

Эксперт подтвердила, что дорожает и летний отдых внутри России.
ТАСС06:49

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Отдых в Турции для россиян этим летом может подорожать на 10-15%

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