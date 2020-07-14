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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.В источнике
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Названы готовые принимать российских туристов страны

RT на русском10:20

АТОР назвала готовые принимать россиян страны

РИА Новости06:40

АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

ТАСС07:21

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Известия06:55

Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны

РБК07:55

Названы 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов

Национальная служба новостей05:32

АТОР: ни один крупный туроператор не ушел с рынка, все хотят пережить кризис

Интерфакс07:44
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости09:50
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости06:49
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Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона.
Evo-rus.com02:31
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Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК10:32
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Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС06:29
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