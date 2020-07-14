Майя Ломидзе подчеркнула, что на данный момент известны восемь стран, уже готовых принимать россиян. Однако, по ее словам, еще под вопросом возможность перелетов в эти государства.

с чего всё началось

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.

Политика Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. 95

Религия Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов). 36

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 18

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Происшествия Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля. 15

Общество Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США. 34

Общество Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор. 3

Шоу-бизнес Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного Мирослава Карпович перевезла в особняк актера все свои вещи и успела устроить скандал с местным персоналом. 47

Происшествия Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД". 1

Общество Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе. 13

Авто Aznom Palladium станет самым необычным внедорожником на рынке Итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive представили свой совместный проект, в рамках которого был создан люксовый внедорожник, получивший название Aznom Palladium. 7

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 24

Технологии «Газпром нефть» расширяет онлайн-оплату топлива на АЗС через сервис 2ГИС "Газпром нефть" договорилась о начале тестирования мобильного сервиса 2ГИС для бесконтактной оплаты топлива на сети АЗС нефтяной компании.