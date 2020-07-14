Коронавирус

ИзвестияИзвестияАТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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с чего всё началось

Названы 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов

Майя Ломидзе подчеркнула, что на данный момент известны восемь стран, уже готовых принимать россиян. Однако, по ее словам, еще под вопросом возможность перелетов в эти государства.
Национальная служба новостей05:32

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Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны

РБК07:55

Названа возможная дата открытия Италии и Испании для россиян

Национальная служба новостей05:53

АТОР назвала готовые принять российских туристов страны

РИА Новости06:40

АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян

Российская газета05:59

В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны

RT на русском05:55

АТОР назвала страны, готовые принимать туристов из России

ТАСС07:21

АТОР: ни один крупный туроператор не ушел с рынка, все хотят пережить кризис

Интерфакс07:44
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Реабилитация экосистемы на месте ЧП в Норильске может занять 5-10 лет

Российская газета 07:24
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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
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Общество

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

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РИА Новости 06:06
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Религия

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Вести.Ru 04:10
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ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Вести.Ru 06:16
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Кино

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РИА Новости вчера в 16:32
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Общество

Мэр Хабаровска заявил о пагубном влиянии протестов на здоровье

Ведомости 05:20
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Общество

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Советнику главы госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене.
Вечерняя Москва вчера в 08:37
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
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Общество

Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах

Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США.
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Общество

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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
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СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

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Наука

Физики объединят две теории времени

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Шоу-бизнес

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
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Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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Aznom Palladium станет самым необычным внедорожником на рынке

Итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive представили свой совместный проект, в рамках которого был создан люксовый внедорожник, получивший название Aznom Palladium.
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
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СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

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Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
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«Газпром нефть» расширяет онлайн-оплату топлива на АЗС через сервис 2ГИС

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