Коронавирус

ИзвестияИзвестияАТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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с чего всё началось

Названы 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов

Майя Ломидзе подчеркнула, что на данный момент известны восемь стран, уже готовых принимать россиян. Однако, по ее словам, еще под вопросом возможность перелетов в эти государства.
Национальная служба новостей05:32

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Какие страны готовы принять российских туристов. Главное о коронавирусе за 14 июля

ТАСС12:15

АТОР назвала готовые принимать россиян страны

РИА Новости06:40

Что произошло за день: вторник, 14 июля

Интерфакс13:36

Названы готовые принимать российских туристов страны

RT на русском10:20

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Известия06:55

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:25

Названы 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов

Национальная служба новостей05:32
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Происшествия

«Скопинский маньяк» планирует отомстить жертвам после освобождения из тюрьмы — СМИ

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», планирует отомстить своим жертвам после освобождения из тюрьмы.
RZN.info 13:56
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
1,8K
Политика

Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
2K
Технологии

Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
87
Политика

Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха

Граждане Украины чаще всего интересуются возможностью путешествий в Венгрию, Турцию и Россию для летнего отдыха, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник.
РИА Новости 05:10
4
Общество

Кабмин заявил о повышении пенсий для ряда россиян с 1 октября

В октябре повысят пенсию гражданам и членам их семей, которые до того, как выйти на пенсию, работали в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ.
Evo-rus.com 13:17
10
Политика

Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти

Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.
ТАСС 13:17
2
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 10:16
52
Армия и оружие

В Минобороны назвали число излечившихся от коронавируса военных

Более 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 92 человека.
News.ru 14:00
24
Общество

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 10:18
27
Гаджеты

Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android

Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
ToDay News Ufa 06:15
11
Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
99
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news 02:14
17
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news 13:42
54
Футбол

Баринов ждал, что фанаты «Спартака» ему «подложат свинью»

Опорный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что в прежние годы с опасной ждал дерби против «Спартака».
ProstoProSport 12:24
Здоровье

Минздрав получил запрос «Вектора» на испытания вакцины от COVID-19

Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве.
РИА Новости 12:45
Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
356
Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция

Paparazzi.ru 13:20
1
Общество

В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
108
Армия и оружие

Азербайджан заявил об уничтожении до 100 армянских военных

С 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных и техника.
Ruposters.ru 06:57
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
63
Политика

Китай ввёл санкции против четырёх американских законодателей

9 июля Госдепартамент и Минфин США сообщили, что вводят визовые ограничения и финансовые санкции против четырёх бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по мнению Соединённых Штатов, имеют отношение к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Аргументы и Факты вчера в 06:38
8
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
88
Путешествия

Вирусолог дал рекомендации российским туристам

Учёный-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн дал рекомендации российским туристам.
RT на русском 12:33
Общество

Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле

Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
ToDay News Ufa 08:04
8
Общество

Собчак использовала видео своего задержания для рекламы

В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Lenta.ru 02:42
12
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
1K
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
16
Общество

Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
53
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
324
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