Общество
Вести.RuАТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Ассоциация туроператоров России обратилась с открытым письмом к вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко. Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
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Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
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Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
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Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем
Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.
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YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу самостоятельно явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Футбол
«Герта» отыгралась с 0:3 и добилась ничьей в матче с «Фортуной»
«Фортуна» на своем поле принимала «Герту», встреча закончилась со счётом 3:3. Первый тайм сложился для берлинцев крайне неудачно.
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Соболенко обыграла Кузнецову и вышла в финал турнира в Дохе
В решающем матче турнира Соболенко сыграет с победительницей встречи Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия).
Технологии
GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5
Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Гаджеты
Вот так выглядит реальный Huawei P40 Pro
На сайте Slashleaks опубликовали реальные фотографии, на которых нам впервые демонстрируют реальный смартфон Huawei P40 Pro с разных сторон, правда фронтальная панель устройства пока остается загадкой.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).