Общество

Вести.RuВести.RuАТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Ассоциация туроператоров России обратилась с открытым письмом к вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко. Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
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АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

РБК09:07

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Вести.Ru08:21

АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов из-за коронавируса

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Ведомости08:46

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Взгляд.ру07:15

АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Интерфакс07:40
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