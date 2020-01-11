Общество

РЕН ТВРЕН ТВАТОР указала на угрожающее положение туротрасли из-за коронавируса

Туроператоры-члены Ассоциации туроператоров России обратились к правительству с открытым письмом, где обратили внимание на угрожающее стабильности положение туристической отрасли из-за распространения коронавируса.
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АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

РБК09:07

Туроператоры пожаловались в правительство на приостановку туров из-за коронавируса

Ведомости08:46

АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Интерфакс07:40

Турфирмы просят изменить сроки запрета продажи туров в небезопасные по коронавирусу страны

ТАСС07:41

Аппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР

Вести.Ru08:21

АТОР сообщила об угрожающем положении туротрасли в России

Взгляд.ру07:15

АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов из-за коронавируса

Известия08:12
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Экономика

Россияне сократили долги по потребкредитам на 7,6% в 2019 году

Объем потребкредитов, просроченных россиянами более чем на 90 дней, в 2019 году снизился на 7,6%. Их сумма составила 486 миллиардов рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».
Компания вчера в 01:58
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
Армия и оружие

Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали

Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 19:37
Общество

Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

ToDay News Ufa 07:53
Армия и оружие

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
Кино

Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта

РИА Новости 15:54
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 19:58
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея

Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.
Live24 вчера в 23:13
Общество

«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Ведомости 10:56
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Финансы

Внешний долг частного сектора в 2020 г. может вырасти

В целом за 2019 год, по оценкам ЦР НИУ ВШЭ, новые займы предприятий превысили погашение и российские компании впервые за несколько лет смогли полностью рефинансировать платежи по внешнему долгу.
Экономика и жизнь 08:42
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:06
Экономика

Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР

Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
Российская газета 20:06
Политика

Госдеп: дипломаты США пытаются установить контакт с коллегами из РФ для обсуждения Сирии

Американские дипломаты пытаются связаться со своими российскими коллегами, чтобы узнать их позицию в отношении последних событий в Сирии.
ТАСС 20:15
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru 08:40
Общество

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 26 февраля в 14:27
Экономика

Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами

Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных регионов РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
РИА Новости 19:15
Армия и оружие

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
ТАСС 03:59
Политика

Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Известия 07:59
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Политика

Стрингера МИА «Россия сегодня» задержали в ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса.
Вечерняя Москва 10:18
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
Общество

Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля

Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
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В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Вокруг ТВ 11:10
Кино

Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
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Анемия, гастрит и паника: с чем АнастасияТарасова столкнулась при планировании 2-й беременности

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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

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