Туроператоры-члены Ассоциации туроператоров России обратились к правительству с открытым письмом, где обратили внимание на угрожающее стабильности положение туристической отрасли из-за распространения коронавируса.

Экономика Россияне сократили долги по потребкредитам на 7,6% в 2019 году Объем потребкредитов, просроченных россиянами более чем на 90 дней, в 2019 году снизился на 7,6%. Их сумма составила 486 миллиардов рублей, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.

Армия и оружие Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.

Армия и оружие Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Финансы Внешний долг частного сектора в 2020 г. может вырасти В целом за 2019 год, по оценкам ЦР НИУ ВШЭ, новые займы предприятий превысили погашение и российские компании впервые за несколько лет смогли полностью рефинансировать платежи по внешнему долгу.

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Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Общество Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 2918, погибли 43 человека, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Экономика Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных регионов РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.