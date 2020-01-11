Ассоциация туроператоров России обратилась с открытым письмом к вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко. Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Армия и оружие Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

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Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Общество Как с 1 марта изменится жизнь россиян Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Единоборства Емельяненко опубликовал фото спарринга с Кадыровым Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.