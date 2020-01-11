Общество

Вести.RuВести.RuАТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Ассоциация туроператоров России обратилась с открытым письмом к вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко. Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
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