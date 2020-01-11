Общество
Вести.RuАТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Ассоциация туроператоров России обратилась с открытым письмом к вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко. Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
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Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Общество
Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса
Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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«Рейнджерс» победили «Монреаль» в матче НХЛ. Панарин набрал два очка
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Что есть и чего нет в медицине Севастополя
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Кинопремьера «Иди к папочке»: русские свингеры – нервные люди
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Армия и оружие
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
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Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
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Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику
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Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Армия и оружие
Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии
Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.