Экономика

ВедомостиВедомостиАТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. В этом случае АТОР оценил потери въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура и авиаперевозок) в 31,2 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москвавчера в 17:59

Подсчитаны потери России из-за запрета на въезд китайцев

Lenta.ru03:23

Турбизнес России оценил потери из-за отсутствия китайских туристов

ТАСС03:00

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известия02:15

Стало известно, сколько туроператоры могут потерять из-за запрета китайцам въезжать в РФ

Телеканал 360°04:15

Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Российская газетавчера в 16:48

АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ

Москва 24вчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

HotGeo 03:12
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Авто

В России в 1,5 раза выросли продажи китайских автомобилей

Газета Кемерова вчера в 18:35
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС 04:01
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Происшествия

Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

РИА Новости 04:07
Общество

В Екатеринбурге проведут индивидуальные парады Победы для ветеранов

В Екатеринбурге проведут специальные торжественные мероприятия для тех ветеранов, которые не смогут лично присутствовать на параде Победы в центре города.
REGNUM 02:31
Общество

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Lenta.ru 01:45
Футбол

Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Soccer.ru 03:20
Политика

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
РБК 04:18
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
РБК вчера в 16:00
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Дочь Пескова порассуждала о мажорах и золотой молодежи в России

Lenta.ru 04:06
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Происшествия

Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ

Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Российская газета 03:33
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 04:22
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ вчера в 02:10
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Политика

Генпрокурор США не исключил ухода в отставку из-за твитов Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку после того, как американский лидер Дональд Трамп не перестал публиковать твиты о деятельности минюста, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.
REGNUM вчера в 23:30
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Авто

Hyundai представил обновленный Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Top Gear Russia 03:32
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Экономика

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Ведомости 01:56
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Общество

Температура в Москве обновила рекорд второй день подряд

РБК 03:19
Экономика

Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Коммерсантъ 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное