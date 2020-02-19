Экономика
ВедомостиАТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов
При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. В этом случае АТОР оценил потери въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура и авиаперевозок) в 31,2 млрд руб.
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Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Авто
В России в 1,5 раза выросли продажи китайских автомобилей
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Общество
В Екатеринбурге проведут индивидуальные парады Победы для ветеранов
В Екатеринбурге проведут специальные торжественные мероприятия для тех ветеранов, которые не смогут лично присутствовать на параде Победы в центре города.
Общество
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Футбол
Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Политика
Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам
Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Происшествия
Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ
Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Политика
Генпрокурор США не исключил ухода в отставку из-за твитов Трампа
Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку после того, как американский лидер Дональд Трамп не перестал публиковать твиты о деятельности минюста, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Авто
Hyundai представил обновленный Solaris
Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Экономика
Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Экономика
Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей
По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).