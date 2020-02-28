Экономика
ВедомостиАТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей
30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей, не учитывая потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу, 28 февраля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24».Известия03:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Россия отказалась останавливать армию Сирии
Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории.
Общество
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
Турция может перекрыть проливы для прохода военных кораблей
Турция в ответ на обострение ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохождения военных кораблей.
Космос
Live: первый космический запуск ракеты Astra Rocket
Хоккей
В КХЛ определены все пары плей-офф Кубка Гагарина
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля. Кубок Континента по его итогам достался ЦСКА. Также определились все пары плей-офф.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе
В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение
Политика
Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне
Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Биатлон
Сотрудница IBU не была единственным информатором в деле Логинова
Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен не была единственным информатором в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.
Общество
Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток
Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении, говорится в сообщении компании.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Происшествия
Сахалинца судили за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ
Уголовное дело в отношении жителя Корсаковского района было начато осенью прошлого года по статье «Заражение ВИЧ».
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Гаджеты
Nokia выпустит обновленный легендарный Nokia 5310 XpressMusic
Nokia собирается выпустить обновление очередного легендарного телефона, похожего на Nokia 5310. Об этом пишет портал SuomiMobiili.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси
В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».
Происшествия
В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Наука
Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная
Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.