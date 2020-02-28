с чего всё началось

Продажи туров в Китай приостановлены с 24 января Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что потери турбизнеса от коронавируса составят 27 миллиардов рублей. Речь идет о выездном туризме, сообщает ТАСС.

Общество Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.

Спорт 23-летняя иранка стала первой футболисткой, погибшей от коронавируса Ранее стало известно, что в Италии коронавирусом заболел первый профессиональный футболист из Серии С. В стране уже было принято решение провести несколько матчей без зрителей.

Армия и оружие Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.

Религия В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

Экономика В ФНС оценили потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал о возможных потерях для бюджета России при отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.

Армия и оружие ВВС США планируют начать летать на электрических и гибридных аэротакси Как пишет Avionics International, ВВС США в ближайшее время объявят тендер на разработку и поставку в войска электрических и гибридных транспортных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой.

Шоу-бизнес Иван Телегин отметил день рождения с любовницей Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.