Экономика
ВедомостиАТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей
30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
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Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей, не учитывая потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу, 28 февраля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24».Известиявчера в 03:28
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Потери российской туристической отрасли от коронавируса достигли 27 млрд рублей
Вести.Ruвчера в 03:17
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
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