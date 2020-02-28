с чего всё началось

30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.

АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

Политика Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

Футбол Марко ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и национальной команды Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал извечное сравнение португальского игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Спорт Российский конькобежец Кулижников снялся с ЧМ Павел Кулижников на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США) установил новый мировой рекорд в забеге на 1000 м. До этого он занял первое место в гонке на 500 м. Российский спортсмен является пятикратным чемпионом мира она отдельных дистанциях.

Религия Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.

Происшествия В Московской области горит склад овощебазы Площадь пожара на складе овощебазы в городе Наро-Фоминске в Московской области увеличилась до 7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Единоборства Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.

Энергетика SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.