Экономика

ВедомостиВедомостиАТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
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Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей, не учитывая потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу, 28 февраля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24
».
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