с чего всё началось

30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.

АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Экономика И так все дорого. Гаврилечко объяснил, почему на Украине не будет взрывного роста цен Эксперт отметил, что почти все пищевые продукты на украинском рынке уже достигли ценового паритета с ближайшими зарубежными соседями украинского государства, так что по сравнению с нынешней ситуацией взрывного роста цен на продукты питания не будет.

Армия и оружие Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Армия и оружие В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.

Происшествия СК проверит инцидент об осквернении могилы подростка в Челябинске Глава СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений после публикации в СМИ материалов о том, что в Челябинске злоумышленники осквернили место гибели 17-летнего подростка.