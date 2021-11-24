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АТОР: около 200 тысяч россиян, туры которых пропали из-за ковида, могут остаться без денег

Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.В источнике

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АТОР: около 200 тысяч россиян, туры которых пропали из-за ковида, могут остаться без денег
РИА Новостивчера в 09:28
АТОР не подтверждает прогнозы о банкротстве 60% туроператоров, но коллапс в отрасли возможен
Интерфаксвчера в 05:41
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе: туристический рынок находится на «тонкой грани»
Lenta.ruвчера в 07:50
АТОР: около 200 тыс россиян, туры которых пропали из-за COVID, могут остаться без денег
ПРАЙМвчера в 07:11
АТОР: обязательства туроператоров за приобретенные в локдаун туры выполнены на 70%
ТАССвчера в 07:07
АТОР: Коллапса 80% рынка туроператоров хватит, чтобы люди вышли на улицу
Накануне.Ruвчера в 05:42
В России допустили крах туротрасли из-за истечения отсрочки выплат по отмененным турам
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