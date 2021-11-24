Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.В источнике
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил под домашний арест начальника Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-полковника Олега Кислова по делу о хищении 300 тонн топлива на общую сумму более 2 млн рублей.
Российский музыкант Юрий Лоза, приглашенный врачами как противник вакцинации от коронавируса в больничную "красную зону", отказался туда идти и обвинил врачей в стремлении его заразить из корыстных побуждений.
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс конфиденциально предупредил высшие российские спецслужбы о возможных последствиях, в случае если они окажутся причастными к инцидентам с так называемым гаванским синдромом, на который жаловались американские дипломаты.
Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства, говорится в сообщении врача Белого дома Кевина О'Коннора.