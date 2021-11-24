Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.

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