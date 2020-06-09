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КоммерсантъКоммерсантъАТОР: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известия17:01

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В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России

RT на русском23:31

Отдых в России может подорожать на 30%

Известия20:39

В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов

РИА Новости22:41

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБК21:29

Цены на отдых в России могут взлететь на 30%

URA.Ru20:57

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ru20:04

АТОР: отдых в России может подорожать на 30%

Коммерсантъ23:25
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Газета.Ru 16:35
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Здоровье

Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.
КП - Барнаул 22:07
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Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM 06:51
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Здоровье

В Приморье зафиксировано 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

Темп прироста, по словам главы краевого Роспотребнадзора Татьяны Детковской, составил 2,4%. Расширилась география: уже в 32 муниципальных образованиях Приморья зафиксированы случаи заражения COVID-19.
Primpress.ru 22:12
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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Происшествия

В Нидерландах рассказали об анализе тел экипажа MH17

Прокурор Тейс Бергер в ходе заседания в суде Нидерландов по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году сообщил, что в телах членов экипажа самолета обнаружили 29 стальных осколков, передает РИА Новости.
BFM.ru 23:47
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Происшествия

В психбольнице Прикамья произошла вспышка коронавируса

REGNUM 10:23
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Шоу-бизнес

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
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Происшествия

В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив около 10 т нефтепродуктов, было загрязнено 30 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС.
РБК 12:43
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
3,4K
Общество

Мэр Москвы: Летние веранды откроются в столице с 16 июня

Летние веранды откроются в Москве с 16 июня, еще через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.
Агентство Москва 07:23
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Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
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Армия и оружие

Эксперт назвал, зачем Трамп решил вывести войска из Германии

Трамп планирует вывести из Германии 9 тысяч военных. Эксперт объяснил причину такого решения.
ToDay News Ufa 09:49
Общество

Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер 01:47
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Здоровье

На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области ввели режим ЧС из-за новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:03
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Происшествия

206 человек заболели коронавирусом в Иркутской области

Сразу 206 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за последние сутки.
Орда Инфо вчера в 22:45
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Фигурное катание

Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтверждён официально

Президиум Федерации фигурного катания Москвы утвердил переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и Вероники Жилиной из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Чемпионат вчера в 15:05
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Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
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Происшествия

Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели

Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита 23:00
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Футбол

Радимов поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА.
Газета.Ru 22:54
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Политика

«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
РИА Новости 23:11
Происшествия

Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива.
Коммерсантъ 13:17
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Общество

Россиянам разрешили выезжать за границу

Кабинет министров распорядился разрешить выезд россиян за границу в следующих случаях: - если они должны ухаживать за больными родственниками, живущими за границей; - если им самим нужна медицинская помощь, которую осуществляют за рубежом; - если они работают или учатся за пределами РФ.
Область 45 09:06
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Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза рассказал о доброте и трудолюбии актера

Актер умело распределяет выполнение трюков между профессионалами, тем самым помогая зарабатывать на жизнь дублерам и каскадерам.
RuNews24.ru 21:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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