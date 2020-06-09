Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.

АТОР: отдых в России может подорожать на 30%

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,8K

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 237

Футбол Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.

Интернет Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе. 15

Общество В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. 23

Общество В Республике Алтай выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом Четырнадцать новых заболевших коронавирусом выявили в Республике Алтай, число зараженных составило 204 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 27

Общество В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день. 3,5K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева с мужем принимают поздравления Кудрявцева поздравила своего супруга с медной свадьбой в своем аккаунте в Instagram. Лера сделала видео, состоящее из фотографий пары. 6

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 12

Политика Республиканцы хотят предложить новые санкции США против России и Китая Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби рассказал о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе. 5

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 81

Общество Путин поручил увеличить пособие по безработице Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца. 1,5K

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 131

Здоровье Специалисты рассказали, как легко сбросить лишний вес после карантина Сбросить лишние килограммы, набранные во время карантина, можно следуя простым советам специалистов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рекомендации Роскачества.

Общество Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией. 35

Армия и оружие Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО. 16

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 527

Футбол Евгений Савин: «Батька, скорее всего, останется президентом» Известный футбольный блогер и автор YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин считает, что Александр Лукашенко выиграет президентские выборы.

Единоборства Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко. 2