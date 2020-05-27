Коронавирус
ИнтерфаксАТОР: открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
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Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Происшествия
Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм
Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
ТАСС 02:59
Общество
Июльскую жару и грозу пообещали москвичам в субботу
В Москве в субботу ожидаются по-июльски жаркая погода и гроза.
Вечерняя Москва 05:25
Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.
РИА Новости 05:53
Общество
Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Общество
Экс-глава Москомстройинвеста может возглавить Фонд дольщиков
Тимофеев же возглавлял Москомстройинвест с 2011 года. Ранее он работал в финансово-банковской сфере.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
RT на русском 03:34
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Здоровье
В Свердловской области выявили 235 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 235 заболевших коронавирусом.
Областная газета 03:35
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Армия и оружие
В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы
РИА Новости 05:35
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Политика
Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»
Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
Орелград вчера в 08:06
Политика
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал украинского посла «карликом»
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Шредера "лоббистом милитаристской Москвы", поскольку тот тщетно пытается добиться отмены санкционных мер, введенных в отношении РФ.
Экономика сегодня 05:28
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета вчера в 05:12
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley
Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской "дочки" банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации.
Вести.Ru 06:01
Экономика
Объем ввода жилья в России в апреле упал более чем на треть
По поручению президента Владимира Путина ведомством разработаны меры поддержки строительной отрасли, направленные на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020-21 гг. Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", по итогам 2019 года в России планировалось построить 88 млн кв.м жилой недвижимости.
Интерфакс вчера в 14:05
Общество
Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса
Некоторым категориям граждан на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки.
Эхо Москвы 05:32
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбуржье
По данным следствия, в январе 2018 года в Оренбурге были убиты местный бизнесмен и его семилетний сын.
РЕН ТВ 05:41
Происшествия
В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.
Lenta.ru 05:37
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Москвичам назвали условие отмены запрета на прогулки
Среди главных показателей готовности к отмене запретов руководитель Роспотребнадзора упомянула коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней.
Мослента 05:17
Общество
Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ
Рособрнадзор обновил даты предстоящего ЕГЭ.
ФедералПресс 25 мая в 13:38
Происшествия
Пропавшую иркутянку нашли мертвой на Александровском тракте
Твой Иркутск 00:22
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00