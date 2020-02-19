Общество
Вести.RuРоссийские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.
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Интернет
Windows 7 подверглась массированной атаке хакеров
Рост числа эксплойтов, предназначенных для получения несанкционированного доступа к Windows 7, только за последние три месяца вырос до 360 градусов, при этом количество компьютеров под управлением Windows 7 возросло в два раза, при этом треть заражённых компьютеров подвергалась атакам два или более раза.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника
Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Политика
Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Экономика
Экономист прокомментировал отказ властей возобновить индексацию выплат пенсионерам
Недавний отказ властей от индексации выплат работающим пенсионерам вызвал неоднозначную реакцию у общественности.
Общество
Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране
В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская расстались в 2017 году после двух лет брака.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Армия и оружие
В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Армия и оружие
Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Технологии
ПК «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России
Группа компаний Astra Linux, ведущий разработчик российского рынка операционных систем и средств виртуализации, сообщает об успешной сертификации программного комплекса управления защищённой средой виртуализации «Брест» по требованиям безопасности информации Министерства Обороны Российской Федерации.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Футбол
Паволетти выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок
Футболист итальянского "Кальяри" Леонардо Паволетти выбыл из строя на полгода из-за разрыва крестообразных связок левого колена, сообщается на официальном сайте команды с острова Сардиния.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Происшествия
В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Происшествия
Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода
В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
Экономика
«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций
Новая сделка «Газпрома» – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин».
Футбол
Из «Ротора» ушел полузащитник Игорь Горбунов
Напомним, Игорь Горбунов попал в «Ротор» в июне 2019-го.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии
Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Энергетика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Авто
Раскрыта внешность нового Hyundai i20
В Сети раскрыли облик нового Hyundai i20 — хэтчбек стал более спортивным и теперь ориентируется на вкусы европейцев.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.