с чего всё началось

Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.

Интернет Windows 7 подверглась массированной атаке хакеров Рост числа эксплойтов, предназначенных для получения несанкционированного доступа к Windows 7, только за последние три месяца вырос до 360 градусов, при этом количество компьютеров под управлением Windows 7 возросло в два раза, при этом треть заражённых компьютеров подвергалась атакам два или более раза.

Политика Путин освободил Суркова от должности помощника Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Политика Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.

Происшествия В Москве задержали семерых исламистов ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.

Технологии ПК «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России Группа компаний Astra Linux, ведущий разработчик российского рынка операционных систем и средств виртуализации, сообщает об успешной сертификации программного комплекса управления защищённой средой виртуализации «Брест» по требованиям безопасности информации Министерства Обороны Российской Федерации.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Экономика ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Футбол Паволетти выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок Футболист итальянского "Кальяри" Леонардо Паволетти выбыл из строя на полгода из-за разрыва крестообразных связок левого колена, сообщается на официальном сайте команды с острова Сардиния.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

Происшествия В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Экономика «Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций Новая сделка «Газпрома» – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время, говорит первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин».

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.

Фигурное катание Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.

Авто Раскрыта внешность нового Hyundai i20 В Сети раскрыли облик нового Hyundai i20 — хэтчбек стал более спортивным и теперь ориентируется на вкусы европейцев.