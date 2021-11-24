Будьте в Плюсе

АТОР предложила решения по выплатам туристам за несостоявшиеся туры

Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.
РИА Новости
Представители отрасли ожидают, что в противном случае обанкротиться могут 60% туроператоров.
Ведомости
Турфирмы и туристические организации направили в правительство РФ просьбу перенести сроки выполнения обязательств по «ковидным» турам из-за закрытых границ.
ТК Звезда
Российские туроператоры по-прежнему находятся на грани банкротства из-за истечения срока действия моратория на выплаты клиентам по отмененным из-за пандемии турпоездкам, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ведомости

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