Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства.
Российские туроператоры по-прежнему находятся на грани банкротства из-за истечения срока действия моратория на выплаты клиентам по отмененным из-за пандемии турпоездкам, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M». О регистрации российского препарата сообщил замглавы центра Денис Логунов, передает ТАСС.