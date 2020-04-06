Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъАТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация туроператоров России (АТОР) разработала комплекс мер для поддержки туриндустрии на фоне пандемии коронавируса. В числе предложений АТОР — заморозка до 2022 года выплат туристам за аннулированные туры.
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Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Интерфакс02:50

В АТОР предложили заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

RT на русском02:20

АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года

РБК02:14

АТОР предложила заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года

ТАСС01:49

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Коммерсантъ01:40

АТОР предложила до 2022 года заморозить выплаты россиянам за аннулированные туры

Фонтанка.Ру01:10

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

РИА Новости00:53
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Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом

Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Gazeta.SPb 00:38
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1", первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура.
Piter.tv вчера в 13:10
Происшествия

В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера

Четверо подозреваемых в хищении продуктов у курьера службы доставки задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:50
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ФАН вчера в 17:43
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Происшествия

В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус

В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 03:19
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус

В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Открытый Нижний 01:40
Происшествия

Два новых случая COVID-19 подтверждены в Кузбассе за сутки

Новокузнецк, Кемеровская область, 6 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:55
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 04 апреля в 17:36
Общество

Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
Единоборства

Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:21
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Здоровье

Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Купчино полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В ночь на 6 апреля на пересечении проспекта Гагарина и улицы Типанова сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ, проехавший перекресток на красный свет, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться.
78.ru 02:32
Шоу-бизнес

Дочь Валерии официально сменила имя

НТВ вчера в 17:25
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Шоу-бизнес

Юрьева пожалела об уходе Михалковой из «Уральских пельменей»

Актриса Илана Юрьева призналась, что жалеет об уходе Юлии Михалковой из проекта "Уральские пельмени".
ТВ Центр 02:47
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Коммерсантъ 03:03
Политика

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе.
Газета.Ru 03 апреля в 03:35
Общество

У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику

Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
REGNUM 03:21
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
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