Ассоциация туроператоров России (АТОР) разработала комплекс мер для поддержки туриндустрии на фоне пандемии коронавируса. В числе предложений АТОР — заморозка до 2022 года выплат туристам за аннулированные туры.

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

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