Коронавирус
КоммерсантъАТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация туроператоров России (АТОР) разработала комплекс мер для поддержки туриндустрии на фоне пандемии коронавируса. В числе предложений АТОР — заморозка до 2022 года выплат туристам за аннулированные туры.
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Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
Общество
В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1", первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура.
Происшествия
В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера
Четверо подозреваемых в хищении продуктов у курьера службы доставки задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
Происшествия
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Общество
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Экономика
Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли
Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
Происшествия
В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус
В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Общество
Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус
В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Происшествия
Два новых случая COVID-19 подтверждены в Кузбассе за сутки
Новокузнецк, Кемеровская область, 6 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Здоровье
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Купчино полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем
В ночь на 6 апреля на пересечении проспекта Гагарина и улицы Типанова сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ, проехавший перекресток на красный свет, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Юрьева пожалела об уходе Михалковой из «Уральских пельменей»
Актриса Илана Юрьева призналась, что жалеет об уходе Юлии Михалковой из проекта "Уральские пельмени".
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Политика
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе.
Общество
У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику
Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.