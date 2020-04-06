Коронавирус
КоммерсантъАТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. В частности, право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные туры получили туроператоры и авиакомпании в Германии.
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Общество
В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Общество
Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области
Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
По словам Силуанова, резервов хватит, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и бюджете.
Политика
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Общество
Мишустин требует от регионов устранить препятствия для онлайн-торговли
Мишустин, напомнил, что ограничения в розничной торговле не распространяются на онлайн-торговлю, и «просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами».
Финансы
Доллар и евро открылись снижением к рублю
В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми.
Экономика
Цены на новостройки в России из-за коронавируса могут упасть на 30%
Крупнейшие застройщики жилья могут потерять из-за распространения коронавируса COVID-19 от 90 миллиардов рублей в случае самого мягкого сценария изменения спроса на рынке новостроек и до 200 миллиардов рублей при самом жестком сценарии, в таком случае цены на новое жилье могут упасть на треть, утверждают аналитики кредитного рейтингового агентства НКР.
Общество
Пропускная SMS-система заработает в Приморском крае с 7 апреля
Пропускная SMS-система с завтрашнего дня заработает в Приморском крае.
Авто
Появились первые фото нового Lada Largus FL
В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса
Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
Культура
Шесть российских музеев вошли в сотню самых посещаемых в мире
Энергетика
Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии высокими пошлинами на нефть
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
Экономика
Оценено влияние коронавируса на доходы россиян
Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас опубликовал видео с 2-месячной дочкой
На видео Маша, не без помощи любимого папы, учится танцевать. Судя по всему, это занятие малышке очень нравится.
Общество
Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Технологии
Mail.Ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров — ICQ
Mail.ru Group перезапустила с ребрендингом один из старейших мессенджеров — ICQ, переориентировав его на групповое общение.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Происшествия
Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме
Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Армия и оружие
В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела
Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате без света остались три населенных пункта на юге ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).