Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъАТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. В частности, право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные туры получили туроператоры и авиакомпании в Германии.
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с чего всё началось
Ассоциация туроператоров России направила
 в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги.
РБК02:14

Подробнее о событии

Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

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RT на русском02:20

АТОР предложила до 2022 года заморозить выплаты россиянам за аннулированные туры

Фонтанка.Ру01:10

АТОР предложила заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года

ТАСС01:49

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Коммерсантъ01:40

АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года

РБК02:14

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

РИА Новости00:53
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