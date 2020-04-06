с чего всё началось

Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. В частности, право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные туры получили туроператоры и авиакомпании в Германии.

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

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Происшествия Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.