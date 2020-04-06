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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.