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РИА НовостиРИА Новости
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Вечерняя Москва
  • Вести.Ru3:26
  • Комсомольская правда2:36
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.В источнике
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С чего всё начиналось
Ассоциация туроператоров России направила в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги.
РБК 02:14
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Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Интерфакс 02:50
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АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

РИА Новости 00:53
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АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года

РБК 02:14
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