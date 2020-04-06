АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.В источнике
С чего всё начиналось
Ассоциация туроператоров России направила в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги.