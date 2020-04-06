Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъАТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. В частности, право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные туры получили туроператоры и авиакомпании в Германии.
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с чего всё началось
Ассоциация туроператоров России направила
 в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги.
РБК02:14

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