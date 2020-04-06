Коронавирус
КоммерсантъАТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. В частности, право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные туры получили туроператоры и авиакомпании в Германии.
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Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей
Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы
Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Здоровье
В Бурятии скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщили в правительстве региона, в реанимации скончалась 73-летняя женщина, имевшая первую группу инвалидности.
Здоровье
Жители Башкирии могут сдать бесплатный анализ на коронавирус
Во время брифинга, посвященного коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что с этой недели, то есть с 6 апреля, все жители республики могут сдать анализ на коронавирус.
Здоровье
Коронавирусом в Архангельской области заболели трое несовершеннолетних
Всего на утро понедельника, 6 апреля, в Архангельской области лабораторно подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции, трое из них выздоровели.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Здоровье
В Петербурге увеличат число койко-мест для пациентов с COVID-19
Число койко-мест для больных увеличат в два раза.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Футбол
«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплат
Руководство "Зенита" и футболисты клуба договорились о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России.
Общество
Режим изоляции не повлияет на работу крупных производств Подмосковья
Как рассказал в беседе с РБК губернатор столичного региона Андрей Воробьев, заводы крупнейших международных брендов, функционирующих в Москве, не будут прибегать к карантинным мерам и отправлять всех сотрудников в самоизоляцию.
Общество
Челябинские власти разрешили работу сельскохозяйственных и транспортных предприятий
Власти Челябинской области смягчили ранее введенное из-за распространения коронавируса ограничение на работу сельскохозяйственных и транспортных предприятий, автомастерских, химчисток, автомоек и других организаций.
Общество
В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ
По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании
В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
Происшествия
Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус
Общество
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.