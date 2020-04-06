с чего всё началось

Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. В частности, право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные туры получили туроператоры и авиакомпании в Германии.

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Экономика Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Здоровье Жители Башкирии могут сдать бесплатный анализ на коронавирус Во время брифинга, посвященного коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что с этой недели, то есть с 6 апреля, все жители республики могут сдать анализ на коронавирус.

Здоровье Коронавирусом в Архангельской области заболели трое несовершеннолетних Всего на утро понедельника, 6 апреля, в Архангельской области лабораторно подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции, трое из них выздоровели.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

Политика В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Политика Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Единоборства Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249 Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Общество Режим изоляции не повлияет на работу крупных производств Подмосковья Как рассказал в беседе с РБК губернатор столичного региона Андрей Воробьев, заводы крупнейших международных брендов, функционирующих в Москве, не будут прибегать к карантинным мерам и отправлять всех сотрудников в самоизоляцию.

Общество Челябинские власти разрешили работу сельскохозяйственных и транспортных предприятий Власти Челябинской области смягчили ранее введенное из-за распространения коронавируса ограничение на работу сельскохозяйственных и транспортных предприятий, автомастерских, химчисток, автомоек и других организаций.

Общество В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

Политика Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.