Коронавирус
РБКАТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств
По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.
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АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Комсомольская правда09:49
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Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:15
Энергетика
ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.
Интерфакс 11:54
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Политика
МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
Начальник 6-го отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергей Дмитриев задержан в Москве по делу о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:56
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Общество
В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки
Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
Футбол
«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
"Рубин" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Реальное время 12:53
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ 08:34
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Футбол
«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 29-го тура РПЛ
RT на русском 12:58
Политика
Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой
Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД.
Радио Sputnik 12:26
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Экономика
Шереметьево перенесло сроки реконструкции терминала С-2
Шереметьево проведет реконструкцию второй очереди терминала С в 2030-х годах, следует из материалов годового отчета аэропорта за 2019 год.
Rambler News Service 12:44