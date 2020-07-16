По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 3

Политика Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. 32

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 17

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 1K

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 303

Энергетика ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 45

Политика МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы.

Происшествия Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве Начальник 6-го отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергей Дмитриев задержан в Москве по делу о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1K

Футбол «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью "Рубин" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Кино В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 79

Политика Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД. 2

Футбол Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.