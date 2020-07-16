Коронавирус
РБКАТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств
В ближайшее время выживут те розничные туристические агентства, которые смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
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