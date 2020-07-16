Коронавирус
DP.RUАТОР предупреждает об уходе с рынка до трети турагентств
В России до трети турагентств могут покинуть рынок, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, речь идет о тех компаниях, которые не смогут перейти на продажу туров по стране.
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Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
News.ru 10:00
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Накануне ЕЭК определила полный список подержанных запчастей, которые запрещено использовать повторно.
Новые автомобили вчера в 22:48
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Общество
Москвичам рассказали, как записаться на ПЦР-тестирование
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 16 июля открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в поликлиниках.
Вечерняя Москва 11:18
Происшествия
Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске
РИА Новости 09:12
Общество
В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки
Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
Футбол
Сенников: «Локомотив» выглядит предпочтительнее ЦСКА для Лиги чемпионов от России
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА в 29-м туре РПЛ.
Чемпионат 11:46
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Культура
Звезда Филиппа Киркорова зажглась на «Славянском базаре в Витебске»
Церемония закладки памятного знака, поясняет БЕЛТА, состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое было доверено обладателям Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхану Макину и детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксении Галецкой.
Российская газета 10:39
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Политика
Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Автоспорт
Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы
Как сообщает Motorsport Week, спустя месяц после серьезной аварии Дзанарди начали выводить из искусственной комы.
Матч ТВ 12:03
Технологии
Обновление Windows удалило встроенные программы
Пользователи заметили, что выпущенный в рамках регулярного цикла обновлений Patch Tuesday апдейт KB4565503 удалил встроенные приложения операционной системы.
Lenta.ru 11:56
Футбол
Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД, если клуб по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) не обеспечит себе место в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 08:22
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Технологии
Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети
Злоумышленникам удалось получить доступ к более чем 50 аккаунтам сети, в том числе страниц Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и других.
Evo-rus.com 10:39
Общество
Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты
На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16