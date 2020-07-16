Коронавирус

DP.RUDP.RUАТОР предупреждает об уходе с рынка до трети турагентств

В России до трети турагентств могут покинуть рынок, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, речь идет о тех компаниях, которые не смогут перейти на продажу туров по стране.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АТОР предупреждает об уходе с рынка до трети турагентств

DP.RU11:57

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

РБК11:44

В АТОР рассказали о перспективах туротрасли в постковид

Известия10:01

Порядка 20-30% розничных туристических агентств покинут рынок после пандемии

ПРАЙМ09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
426
Общество

Познер охарактеризовал Россию одним словом

News.ru 10:00
24
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
78
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Дни24 05:22
4
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Накануне ЕЭК определила полный список подержанных запчастей, которые запрещено использовать повторно.
Новые автомобили вчера в 22:48
312
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
7
Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
15
Общество

Москвичам рассказали, как записаться на ПЦР-тестирование

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 16 июля открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в поликлиниках.
Вечерняя Москва 11:18
14
Происшествия

Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске

РИА Новости 09:12
32
Общество

В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки

Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
Футбол

Сенников: «Локомотив» выглядит предпочтительнее ЦСКА для Лиги чемпионов от России

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА в 29-м туре РПЛ.
Чемпионат 11:46
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
234
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
683
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
18
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
4K
Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
18
Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
196
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
46
Культура

Звезда Филиппа Киркорова зажглась на «Славянском базаре в Витебске»

Церемония закладки памятного знака, поясняет БЕЛТА, состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое было доверено обладателям Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхану Макину и детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксении Галецкой.
Российская газета 10:39
1
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
259
Политика

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
851
Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
303
Автоспорт

Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы

Как сообщает Motorsport Week, спустя месяц после серьезной аварии Дзанарди начали выводить из искусственной комы.
Матч ТВ 12:03
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 10:56
Технологии

Обновление Windows удалило встроенные программы

Пользователи заметили, что выпущенный в рамках регулярного цикла обновлений Patch Tuesday апдейт KB4565503 удалил встроенные приложения операционной системы.
Lenta.ru 11:56
15
Футбол

Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД, если клуб по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) не обеспечит себе место в Лиге чемпионов.
Газета.Ru 08:22
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
1,1K
Технологии

Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети

Злоумышленникам удалось получить доступ к более чем 50 аккаунтам сети, в том числе страниц Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и других.
Evo-rus.com 10:39
Общество

Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
105
Как работают Яндекс.Новости?
Главное