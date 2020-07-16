В России до трети турагентств могут покинуть рынок, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, речь идет о тех компаниях, которые не смогут перейти на продажу туров по стране.

АТОР предупреждает об уходе с рынка до трети турагентств

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