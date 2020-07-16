В ближайшее время выживут те розничные туристические агентства, которые смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

Авто Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ». 21

Футбол Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.

Политика Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2» Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать. 331

Космос Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды. 1

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 581

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 15

Экономика ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги "Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах. 200

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 66

Политика Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях, поскольку жалоба подана не им лично, говорится в определении суда.

Здоровье Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц. 13

Политика Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки. 58

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. 831

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий». 46

Политика В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.

Экономика Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей "Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании. 21

Футбол Карпин: футболистам «Ростова» не хватило сил на весь матч с «Рубином» Футболистам "Ростова" хватило сил только на первый тайм игры чемпионата России с казанским "Рубином", сказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.