Коронавирус

РБКРБКАТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

В ближайшее время выживут те розничные туристические агентства, которые смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АТОР предупредила о возможном уходе с рынка до трети туроператоров

Компания13:38

Туроператоры предсказали закрытие до 30% агентств к концу года

Forbes13:30

Порядка 20-30% розничных туристических агентств покинут рынок после пандемии

ПРАЙМ09:45

АТОР предупреждает об уходе с рынка до трети турагентств

DP.RU11:57

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

РБК11:44

АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса

Комсомольская правда09:49

Коронавирус может спровоцировать уход с рынка четверти туристических компаний

Народные новости13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 13:59
210
Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня 13:30
21
Энергетика

ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.
Известия 13:07
448
Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

РИА Новости 10:56
87
Футбол

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
48
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
157
Политика

Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.
РБК 13:07
331
Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
1
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
581
Наука

Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
15
Футбол

Гол Жоаозиньо принес «Динамо» победу над «Уфой» в чемпионате России

РИА Новости 13:02
Экономика

ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги

"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
ТАСС вчера в 11:02
200
Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
40
Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
66
Шоу-бизнес

«Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен

Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.
Городовой 08:27
2
Политика

Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом

Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях, поскольку жалоба подана не им лично, говорится в определении суда.
РИА Новости 11:19
Здоровье

Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии

Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
Коммерсантъ 13:34
13
Политика

Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки.
Известия 12:33
58
Технологии

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру 10:19
3
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
831
Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
46
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:55
Политика

В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.
Lenta.ru 13:55
Экономика

Роснефть отозвала иск к РБК на 43 миллиарда рублей

"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
РИА Новости 10:41
21
Общество

Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры

REGNUM вчера в 23:52
2
Футбол

Карпин: футболистам «Ростова» не хватило сил на весь матч с «Рубином»

Футболистам "Ростова" хватило сил только на первый тайм игры чемпионата России с казанским "Рубином", сказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
РИА Новости 13:59
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
616
Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
1
Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное