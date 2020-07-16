В ближайшее время выживут те розничные туристические агентства, которые смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

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