По словам главы АТОР, пока спросом пользуются только путешествия по России, но далеко не все турагентства умеют продавать такие туры.

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

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Футбол ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом".

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