Общество
КомпанияАТОР предупредила о возможном уходе с рынка до трети туроператоров
Директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что к концу года с туристического рынка могут уйти до 30% игроков. Во время пандемии турагентства может спасти внутренний туризм, но не все умеют продавать туры по России.
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АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Комсомольская правдавчера в 09:49
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК вчера в 09:46
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Политика
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 17:56
Общество
В Саратове началась забастовка работников электротранспорта
Лидер альтернативного профсоюза СГЭТ Анастасия Оглоблина подтвердила факт забастовки и пообещала позднее дать развернутый комментарий по требованиям рабочих.
Взгляд-инфо 00:42
Общество
Активисты с баннером перекрыли Невский проспект
Мегаполис онлайн вчера в 15:33
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Авто
Skoda отзывает в России более 70 автомобилей Octavia
Автостат 01:46
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
Наука
Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения
Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Происшествия
Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку
ИА Альтаир вчера в 23:58
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области
По данным МЧС на Ростовскую область надвигается штормовой фронт, ожидаются ливневые дожди с грозой, градом и шквалистым ветром.
Privet-Rostov.ru 01:27
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Стало известно, что врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
Космос
Первый китайский зонд для исследования Марса доставлен на космодром
ИА Красная Весна 14 июля в 06:17
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Футбол
Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ
CT news вчера в 08:13
Политика
В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии
«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
REGNUM вчера в 08:33
Игры
Авторы Rogue Legacy 2 отложили запуск раннего доступа на месяц
CellarDoorGames перенесла дату запуска раннего доступа Rogue Legacy 2 с 23 июля на 18 августа. Об этом студия сообщила в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 23:30
Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Общество
Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США
Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».
Известия вчера в 23:43
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv 15 июля в 08:12
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал контракт с Ферраном Торресом
По данным источника, английский клуб провёл встречу с агентами игрока и согласовал все условия контракта 20-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 00:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39