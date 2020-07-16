В ближайшее время выживут те розничные туристические агентства, которые смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

с чего всё началось

Директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что к концу года с туристического рынка могут уйти до 30% игроков. Во время пандемии турагентства может спасти внутренний туризм, но не все умеют продавать туры по России.

АТОР предупредила о возможном уходе с рынка до трети туроператоров

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