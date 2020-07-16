Общество

КомпанияКомпанияАТОР предупредила о возможном уходе с рынка до трети туроператоров

Директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что к концу года с туристического рынка могут уйти до 30% игроков. Во время пандемии турагентства может спасти внутренний туризм, но не все умеют продавать туры по России.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

В ближайшее время выживут те розничные туристические агентства, которые смогут переориентироваться на продажу туров исключительно по России. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РБКвчера в 11:44

Подробнее о событии

АТОР предупредила о возможном уходе с рынка до трети туроператоров

Компаниявчера в 13:38

Туроператоры предсказали закрытие до 30% агентств к концу года

Forbesвчера в 13:30

Порядка 20-30% розничных туристических агентств покинут рынок после пандемии

ПРАЙМвчера в 09:45

АТОР предупреждает об уходе с рынка до трети турагентств

DP.RUвчера в 11:57

АТОР предсказала уход с рынка до трети турагентств

РБКвчера в 11:44

АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 09:49

Коронавирус может спровоцировать уход с рынка четверти туристических компаний

Народные новостивчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру вчера в 10:19
6
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
1,2K
Футбол

«Рубин» отдал защитника Степанова в аренду «Ротору»

Sport24.ru 02:15
Политика

В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
23
Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
47
Общество

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск.
РБК 06:22
10
Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
153
Политика

Кремль оценил решение перенести акцию «Бессмертный полк»

ФАН 06:01
Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета 04:47
1
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
14
Армия и оружие

Министр обороны Украины доложил об угрозе «нападения» России из Крыма

Министерство обороны Украины на сегодняшний день не видит признаков готовящегося "вторжения" российских войск в южные регионы Украины с территории Крыма.
РИА Новости Крым 05:27
Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
111
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
29
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
6,5K
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
33
Политика

Сербия и Косово возобновили переговоры после паузы в полтора года

В четверг, 16 июля, в Брюсселе состоялась встреча лидеров Косово и Сербии.
Ореанда-Новости 01:55
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 06:10
5
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
75
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
78
Кино

Okko бесплатно покажет фильмы о художниках и крупнейших музеях

Каждый понедельник, традиционный выходной день в музеях, в течение трёх месяцев один из фильмов проекта будет показан на платформе Okko бесплатно.
News.ru 05:17
Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
12
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
37
Шоу-бизнес

Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу

Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
WomanHit.ru 03:21
1
Общество

В Калининграде коронавирус обнаружили у пяти туристов, среди них один ребёнок

С начала сезона у пяти туристов, приехавших в Калининградскую область на отдых, обнаружили коронавирус.
Клопс 04:34
Экономика

Квартальная выручка Netflix увеличилась на 25%

Общая выручка Netflix за этот квартал составила $6,1 млрд, что на 24,9% больше, чем за второй квартал предыдущего года.
Коммерсантъ 04:45
Футбол

Головин представил домашнюю форму «Монако» на следующий сезон

«Монако» презентовал домашнюю игровую форму на сезон-2020/21.
Metaratings 05:28
Происшествия

«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел

В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
7
Политика

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
7
Единоборства

Поклонники восхитились пикантным фото бойца MMA Александры Албу

На личной страничке в Instagram Александра Албу, боец ММА, опубликовала откровенный фотоснимок. На фото девушка лежит в постели.
ИнфоСМИ 06:00
Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное