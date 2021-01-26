Ассоциация туроператоров России прогнозирует рост цен на отдых в Турции после завершения действия акции раннего бронирования. Это произойдет в конце марта. Эксперты сомневаются, что страну закроют для россиян в 2021 году.

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С чего всё началось «Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдёт очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). RT на русском вчера в 01:23