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РИА Новости
РИА Новости

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

Стоимость путевок в Турцию, купленных на этапе раннего бронирования, в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила АТОР. Участники рынка отмечают, что это плановый рост цен, и он вряд ли отпугнет путешественников.В источнике
Life.ru
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С чего всё началось
«Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдёт очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — говорится
 в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
RT на русском01:23
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АТОР допустила подорожание отдыха в Турции с апреля

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Туроператоры сообщили, что цены на летний отдых в Турции для россиян выросли на 15%

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В АТОР спрогнозировали повышение цен на отдых в Турции

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Туры в Турцию подорожали на 15%

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АТОР прогнозирует рост цен на отдых в Турции с апреля

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