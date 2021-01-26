Стоимость путевок в Турцию, купленных на этапе раннего бронирования, в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила АТОР. Участники рынка отмечают, что это плановый рост цен, и он вряд ли отпугнет путешественников.

С чего всё началось «Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдёт очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). RT на русском 01:23