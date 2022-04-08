«Среднее значения индекса цен FAO на продовольствие в марте составило 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда оно уже достигло самого высокого уровня с момента создания индекса в 1990 году»,— сообщается в пресс-релизе организации.