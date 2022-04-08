«В случае отказа зарубежных компаний предоставлять услуги, оплаченные лишь частично, под угрозой срыва окажутся тысячи поездок россиян, с которыми у российских туроператоров заключены договоры о реализации туристских услуг», — пояснили в АТОР.
"Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно)", - говорится в сообщении.
«Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье, в 45 км юго-западнее города», — заявили журналистам в Минобороны.
«Среднее значения индекса цен FAO на продовольствие в марте составило 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда оно уже достигло самого высокого уровня с момента создания индекса в 1990 году»,— сообщается в пресс-релизе организации.