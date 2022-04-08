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АТОР просит Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерам

АТОР направила официальное письмо в Банк России с предложением позволить туроператорам предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме, сообщает АТОР.
РИА Новости
Туроператоры просят внести изменения в решение совета директоров Банка России от 01 апреля 2022 года, которое устанавливает размер суммы операций резидентов.
РИА Новости
Контракты туркомпаний традиционно предусматривают полную предоплату стоимости услуг принимающей стороны.
РИА Новости
«В случае отказа зарубежных компаний предоставлять услуги, оплаченные лишь частично, под угрозой срыва окажутся тысячи поездок россиян, с которыми у российских туроператоров заключены договоры о реализации туристских услуг», — пояснили в АТОР.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Туроператоры попросили ЦБ решить вопрос с предоплатой зарубежным партнерам
ТАСС08:57
В АТОР попросили разрешить предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме
Lenta.ru08:42
АТОР просит Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерам
РИА Новости08:11
АТОР попросила Центробанк разрешить полную предоплату услуг зарубежных отелей и авиакомпаний
Агентство Москва07:38

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