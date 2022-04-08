РИА НовостиАТОР просит Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерамТуроператоры просят внести изменения в решение совета директоров Банка России от 01 апреля 2022 года, которое устанавливает размер суммы операций резидентов.РИА НовостиКонтракты туркомпаний традиционно предусматривают полную предоплату стоимости услуг принимающей стороны.РИА НовостиТаков обычай делового оборота при перечислении средств за перевозку, размещение, экскурсии, трансферы.РИА Новости«В случае отказа зарубежных компаний предоставлять услуги, оплаченные лишь частично, под угрозой срыва окажутся тысячи поездок россиян, с которыми у российских туроператоров заключены договоры о реализации туристских услуг», — пояснили в АТОР.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ АТОР предложили ЦБ позволить туроператорам вносить предоплату зарубежным партнерамBanki Loans09:45Туроператоры просят Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерамНаша версия09:43АТОР попросила Центробанк разрешить полную предоплату услуг зарубежных отелей и авиакомпанийАгентство Москва07:38Туроператоры попросили ЦБ решить вопрос с предоплатой зарубежным партнерамТАСС08:57В АТОР попросили разрешить предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объемеLenta.ru08:42АТОР просит Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерамРИА Новости08:11В АТОР попросили ЦБ изменить правила оплаты услуг иностранных партнеровКомпания09:27Показать ещёОценить32Поделиться