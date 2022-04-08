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АТОР просит Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерам

Туроператоры просят внести изменения в решение совета директоров Банка России от 01 апреля 2022 года, которое устанавливает размер суммы операций резидентов.
РИА Новости
Контракты туркомпаний традиционно предусматривают полную предоплату стоимости услуг принимающей стороны.
РИА Новости
Таков обычай делового оборота при перечислении средств за перевозку, размещение, экскурсии, трансферы.
РИА Новости
«В случае отказа зарубежных компаний предоставлять услуги, оплаченные лишь частично, под угрозой срыва окажутся тысячи поездок россиян, с которыми у российских туроператоров заключены договоры о реализации туристских услуг», — пояснили в АТОР.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В АТОР предложили ЦБ позволить туроператорам вносить предоплату зарубежным партнерам
Banki Loans09:45
Туроператоры просят Банк России разрешить полную предоплату услуг зарубежным партнерам
Наша версия09:43
АТОР попросила Центробанк разрешить полную предоплату услуг зарубежных отелей и авиакомпаний
Агентство Москва07:38
Туроператоры попросили ЦБ решить вопрос с предоплатой зарубежным партнерам
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В АТОР попросили разрешить предоплачивать услуги зарубежных партнеров в полном объеме
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