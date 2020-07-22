Путешествия
ГородовойВ АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России
В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.
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Музыка
Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте
Киноафиша России 05:23
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Общество
Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран
В списке стран с ограничениями на поездки остаются Великобритания и Россия.
РИА Новости 09:33
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Игры
Microsoft анонсировала новую Fable для ПК и Xbox Series X
Дебют первого трейлера состоялся в рамках презентации Xbox Games Showcase.
3DNews 13:36
Футбол
Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
Нападающий Давид Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, а также выступил с заявлением.
Матч ТВ 11:28
Политика
Зеленский требует расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "прорывные" договоренности по мирному урегулированию в Донбассе, достигнутые накануне на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию (ТКГ), требуют дополнительного одобрения.
Газета.Ru 14:01
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» в четверг, 23 июля, пристыковался к Международной космической станции, долетев до нее менее чем за четыре часа.
Известия 14:23
Общество
В Петербурге запретят продажу алкоголя в небольших барах и кафе
В Санкт-Петербурге с января 2021 г. запретят розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, в частности в барах, ресторанах, кафе и буфетах площадью менее 50 кв. м. Такой закон подписал губернатор Александр Беглов.
Ведомости 11:57
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Общество
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
РИА Новости 12:19
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Футбол
«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал несколько постов после комментария главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи о спорных моментах в играх с участием красно-белых.
Спорт-Экспресс 14:06
Технологии
В «Юле» отрицают утечку данных пользователей
В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве
Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве.
РБК 07:31
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о присвоении ему звания генерал-майора.
BFM.ru 11:39
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:17
Космос
«Роскосмос» сообщил о создании сверхлегкой ракеты к 2024 году
Российские частные инновационные компании создадут к 2024 году сверхлегкую ракету-носитель, сообщил первый заместитель руководителя «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.
Коммерсантъ 14:01
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Политика
Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17