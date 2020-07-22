Путешествия

ToDay News UfaToDay News UfaАТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
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с чего всё началось
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала
 о предварительном списке регионов-участников, в него планировали включить также круизные маршруты по России с проживанием на корабле.
ТАССвчера в 09:00

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АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

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В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь

В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
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Как работают Яндекс.Новости?
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