с чего всё началось

Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Футбол В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.

Игры Анонсирована Avowed – RPG от студии Obisidan На презентации Xbox Game Showcase анонсировали RPG под названием Avowed.

Общество Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти. 700

Энергетика Независимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными. Глава РТС Евгений Аркуша направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом В Сети появился новый трейлер продолжения комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях.

Космос Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года. 528

Политика Путин поговорил по телефону с Трампом Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. 5

Шоу-бизнес Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семье его покойной жены Жанны Фриске 7 миллионов 211 тысяч рублей. 150

Шоу-бизнес Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус Британский актер, признанный самым красивым мужчиной в мире, Роберт Паттинсон объявил о том, что в ближайшем будущем сочетается брачными узами на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус. 6

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 13

Футбол Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак» Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.