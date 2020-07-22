Путешествия
ToDay News UfaАТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
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с чего всё началось
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о предварительном списке регионов-участников, в него планировали включить также круизные маршруты по России с проживанием на корабле.ТАССвчера в 09:00
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Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Футбол
В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 клуба
Ранее стало известно, что новый сезон первенства ФНЛ возьмет старт 1 августа.
Советский спорт 12:17
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 11:05
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Игры
Анонсирована Avowed – RPG от студии Obisidan
На презентации Xbox Game Showcase анонсировали RPG под названием Avowed.
Cyber.sports.ru 12:36
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Общество
Собянин: Снова вводить ограничения в Москве не планируется
Москва не собирается снова вводить карантинные ограничения из-за коронавируса. В этом заверил горожан мэр Москвы Сергей Собянин.
Росбалт 09:20
Энергетика
Независимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин
На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными. Глава РТС Евгений Аркуша направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву.
News.ru 12:04
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В Сети появился новый трейлер продолжения комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях.
Культуромания 12:35
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
В Полтаве мужчина захватил в заложники полицейского и угрожал взрывом
На Украине неизвестный мужчина взял в заложники полицейского, когда тот пытался его задержать. Теперь преступник угрожает взорвать гранату.
ФАН 04:55
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Космос
Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход
До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
RuNews24.ru 10:54
Происшествия
В СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии
Следствие квалифицировало нападения на главу центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева как теракт.
RT на русском 12:03
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Политика
Путин поговорил по телефону с Трампом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 12:47
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семье его покойной жены Жанны Фриске 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Блокнот.ру 09:46
Общество
Госдума одобрила запрет на кальяны в кафе и ресторанах
Электронные сигареты и кальяны теперь приравниваются к традиционным табачным изделиям, а на торговлю никпэками вводится запрет, информагентство Regnum.
Журнал FoodService вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус
Британский актер, признанный самым красивым мужчиной в мире, Роберт Паттинсон объявил о том, что в ближайшем будущем сочетается брачными узами на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус.
Live24 09:19
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.
Vprognoze.ru 10:40
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
«Космическое командование США располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — говорится в заявлении.
Известия 12:03
Здоровье
В Башкирии снова растёт число заболевших внебольничной пневмонией
По данным Минздрава РБ, за минувшие сутки в Башкирии зафиксирован 81 новый случай внебольничной пневмонии.
Общественная электронная газета 07:37
Игры
Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра сначала выйдет на Xbox Series X, а потом на PS5
Чемпионат 12:53
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Происшествия
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
РИА Новости 03:37