Путешествия
ГородовойВ АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России
В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.
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с чего всё началось
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о предварительном списке регионов-участников, в него планировали включить также круизные маршруты по России с проживанием на корабле.ТАССвчера в 09:00
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Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Единоборства
Майк Тайсон может провести бой с Роем Джонсом
REGNUM вчера в 03:23
Армия и оружие
Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием
Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.
Российская газета вчера в 23:36
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Общество
Собянин заверил, что возвращать карантин в Москве не планируется
Власти Москвы не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 10:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 11:24
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
Наука
Потребление шоколада раз в неделю помогает сохранить здоровье сердца
В исследовании анализировались данные последних 50 лет на тему связи между употреблением шоколада и закупоркой коронарных артерий.
ToDay News Ufa 01:53
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Экономика
Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС
Инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.
ТАСС 07:36
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com вчера в 01:35
Здоровье
Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге
В четверг, 23 июля, стало известно, что темпы распространения коронавируса сокращаются. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.
Piter.tv 11:58
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
Известия 12:03
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Общество
В Канаде гражданам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене
Shraibikus News 09:57
Общество
Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании
Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:39
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
В США снова растёт число заявок на пособие по безработице
За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.
Журналистская правда 10:25
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 10:21