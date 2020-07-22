Путешествия

ГородовойГородовойВ АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России

В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала
 о предварительном списке регионов-участников, в него планировали включить также круизные маршруты по России с проживанием на корабле.
ТАССвчера в 09:00

Подробнее о событии

Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

ТАССвчера в 12:15

Стали известны детали кэшбека за туры по России

Взгляд.рувчера в 09:01

Россиянам станут возвращать часть денег за путешествия по России

Телеканал 360°вчера в 03:19

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

РИА Новостивчера в 05:43

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Известиявчера в 03:58

Ростуризм работает над системой кешбэка за внутренние туры

REGNUMвчера в 04:30

Кэшбэк за внутренний туризм будут возвращать на карту «Мир»

Коммерсантъвчера в 06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Здоровье

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
221
Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Известия 08:29
48
Единоборства

Майк Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

REGNUM вчера в 03:23
3
Политика

Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами

ФАН 05:41
1,7K
Армия и оружие

Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием

Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут переданы ВМФ России в 2025-2026 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации.
Российская газета вчера в 23:36
80
Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
6
Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
73
Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
681
Общество

Собянин заверил, что возвращать карантин в Москве не планируется

Власти Москвы не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 10:19
585
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
71
Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 11:24
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
415
Экономика

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55
37
Наука

Потребление шоколада раз в неделю помогает сохранить здоровье сердца

В исследовании анализировались данные последних 50 лет на тему связи между употреблением шоколада и закупоркой коронарных артерий.
ToDay News Ufa 01:53
14
Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
3
Экономика

Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС

Инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.
ТАСС 07:36
5
Гаджеты

Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000

Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com вчера в 01:35
34
Здоровье

Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

В четверг, 23 июля, стало известно, что темпы распространения коронавируса сокращаются. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.
Piter.tv 11:58
9
Политика

Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

SNG.Today 02:30
Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия.
Известия 12:03
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
12
Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
70
Общество

В Канаде гражданам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене

Shraibikus News 09:57
3
Общество

Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании

Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
1
Политика

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:39
231
Игры

Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite

В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
3
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
776
Армия и оружие

ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

РБК 10:08
6
Экономика

В США снова растёт число заявок на пособие по безработице

За неделю, закончившуюся 18 июля, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 109 тысяч, составив 1,416 миллиона.
Журналистская правда 10:25
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

Evo-rus.com 10:21
66
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное