В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.

В АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России

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