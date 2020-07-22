Путешествия
ГородовойВ АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России
В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Общество
В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля
Проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий разрешается с 31 июля в Московской области в помещениях вместимостью не более 3 тыс. человек при условии загрузки не более 50%.
RT на русском 13:12
Футбол
Кашшаи: в матче с «Зенитом» Соболев упал, споткнувшись о землю
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи высказался о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в полуфинале Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 13:35
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
Ведомости 11:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет назначить спортивного директора этим летом
«Манчестер Юнайтед» хочет найти спортивного уже этим летом. Назначить специалиста постарается вице-президент Эд Вудворд.
Sports.ru 14:58
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru вчера в 05:06
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Политика
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах
Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
RT на русском 11:21
Футбол
«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия 12:41
Политика
Опубликован запрос депутатов Украины в СБУ о биолабораториях США
Депутатский запрос в Службу безопасности Украины с требованием возбудить дело о заражении украинцев экзотическими болезнями опубликовал один из авторов обращения депутат Верховной рады Ренат Кузьмин 23 июля на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна 15:31
Космос
«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» показал рекордно быстрое время полёта от Земли до МКС, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
RT на русском 14:15
Авто
Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x
Letnews.ru 03:25
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
Общество
Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе
Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.
ТАСС 15:09
Общество
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Футбол
Тьягу Силва не хотел покидать «ПСЖ»
Капитан «ПСЖ» Тьягу Силва признался, что не планировал уходить из парижского клуба.
Матч ТВ 14:28
Экономика
Мишустин пообещал сохранить деньги ФНБ. Ждать ли снижения рубля?
Значит, можно предположить, что нас будет ждать снижение рубля, чтобы сохранить обещанную планку в 8 трлн.
BFM.ru 14:21