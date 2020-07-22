Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиАТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей. Список регионов, попадающих под акцию, состоит из двух групп.
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Россиянам будут платить за отдых в Крыму и на Алтае

Комсомольская правда04:29

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

РИА Новостивчера в 05:43

АТОР: кэшбек туристам за отдых в России повысит спрос на поездки по стране

Интерфаксвчера в 07:42

Источник: проект по кешбэку за туры по РФ может быть реализован на базе портала госуслуг

ТАССвчера в 07:19

В АТОР оценили список Ростуризма с компенсациями за отдых в России

Известиявчера в 07:55

Стали известны детали кэшбека за туры по России

Взгляд.рувчера в 09:01

Ростуризм работает над системой кешбэка за внутренние туры

REGNUMвчера в 04:30
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Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

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Политика

Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
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Авто

ЕЭК запретит устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Автосервисам в России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 09:27
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

РИА Новости 14:02
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Гаджеты

Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi уже в августе выпустит стабильную версию операционной MIUI 12.
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Авто

Toyota показала «живые» фото Yaris Cross

Уже в сентябре состоится официальная презентация нового паркетника Toyota Yaris Cross, а пока японский автопроизводитель опубликовал «живые» снимки новинки.
Picsnews.net 10:19
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно пристыковался к МКС

Москва, 23 июля 2020, 20:57 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный 23 июля с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз-2.1а», пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 13:57
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Авто

Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero

Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.
Tvoe-avto.com 07:06
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Авто

О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании

Как уверяет производитель, именно Kia Sorento четвертой генерации с системой полного привода AWD сможет похвастаться максимальным внедорожным потенциалом за всю "жизнь" этой модели.
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Авто

Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет вчера в 17:51
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Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
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Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

RT на русском 14:04
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Игры

В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа

Кэри, США, 23 июля 2020, 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа.
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Гаджеты

Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
Piter.tv 05:19
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Политика

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Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
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Спорт

Анонсирована Warhammer 40,000: Darktide от авторов Vermintide

Игромания.ру 12:51
Гаджеты

Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Evo-rus.com 08:28
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Авто

В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
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Corning представила самое прочное защитное стекло для смартфонов

Компания Corning официально представила новое поколение фирменного защитного стекла Glass Victus, предназначенного для смартфонов.
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Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
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Технологии

«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер

«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на ПК и запускать, не находясь в соцсети.
Афиша Daily 11:33
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AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
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Транспорт

Штрафовать мотоциклистов за движение между рядами предложили в России

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Судя по свежему изображению новый кросс будет схож с концепт-каром Kia Sonet, представленным в прошлом году в Дели.
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Блогер, разобрав новый УАЗ «Патриот», неприятно удивился его качеству

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State of Decay 3 выйдет только на новом поколении консолей

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Samsung приписывают намерение инвестировать в GlobalFoundries

Отраслевые источники располагают информацией, что Samsung собирается инвестировать в расширение производственных мощностей GlobalFoundries.
iXBT.com 13:57
Гаджеты

В iOS 14 beta 3 нашли упоминание компактного iPhone 12

В вышедшей на днях iOS 14 beta 3 для разработчиков нашли упоминание 5,4-дюймового экрана, что косвенно подтверждает выход самого компактного iPhone 12.
The GEEK 07:56
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