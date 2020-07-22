Путешествия
РИА НовостиАТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в 15 тысяч предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей. Список регионов, попадающих под акцию, состоит из двух групп.
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Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
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Автосервисам в России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями.
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Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
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Москва, 23 июля 2020, 20:57 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный 23 июля с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз-2.1а», пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Стоит отметить, что четвертый Pajero собирают уже 14 лет, а в связи с сокращением спроса было принято решение снять его с производства.
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Как уверяет производитель, именно Kia Sorento четвертой генерации с системой полного привода AWD сможет похвастаться максимальным внедорожным потенциалом за всю "жизнь" этой модели.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
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Лезги газет вчера в 17:51
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
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Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
Piter.tv 05:19
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Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
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Анонсирована Warhammer 40,000: Darktide от авторов Vermintide
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Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
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Деловое.ТВ 12:36
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Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
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AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
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Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
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Samsung приписывают намерение инвестировать в GlobalFoundries
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В вышедшей на днях iOS 14 beta 3 для разработчиков нашли упоминание 5,4-дюймового экрана, что косвенно подтверждает выход самого компактного iPhone 12.
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