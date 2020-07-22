Путешествия

ГородовойГородовойВ АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России

В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.
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АТОР разъяснила порядок компенсации за туры по России

РБКвчера в 11:22

Россиянам станут возвращать часть денег за путешествия по России

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Источник: проект по кешбэку за туры по РФ может быть реализован на базе портала госуслуг

ТАССвчера в 07:19

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

РИА Новостивчера в 05:43

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

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Ростуризм работает над системой кешбэка за внутренние туры

REGNUMвчера в 04:30

Стали известны детали кэшбека за туры по России

Взгляд.рувчера в 09:01
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Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход

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Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

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РБК вчера в 13:07
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Общество

Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек

Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди.
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В день репетиции военно-морского парада в Петербурге разведут 4 моста

В день репетиции и непосредственного проведения парада ВМФ в Петербурге будет организован бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру.
Evo-rus.com 08:41
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Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.
РИА Новости 11:54
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Общество

Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице

Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
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Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

RT на русском 14:04
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Футбол

Андрей Тихонов открыл футбольную школу

Восьмикратный чемпион в составе «Спартака» Андрей Тихонов объявил об открытии собственной футбольной школы в Долгопрудном.
Спорт-Экспресс 14:57
Космос

«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» показал рекордно быстрое время полёта от Земли до МКС, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
RT на русском 14:15
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Экономика

Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38
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Игры

Анонсирована RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment

Inc-news.ru 15:25
Политика

Захарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений

Вечерняя Москва 11:48
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Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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Политика

Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
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Экономика

Мишустин пообещал сохранить деньги ФНБ. Ждать ли снижения рубля?

Значит, можно предположить, что нас будет ждать снижение рубля, чтобы сохранить обещанную планку в 8 трлн.
BFM.ru 14:21
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

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Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте

Концерт южнокорейской музыкальной группы BTS состоялся в онлайн-формате и оказался самым масштабным выступлением за всю историю существования интернета.
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Лэмпард обматерил Клоппа во время матча «Ливерпуль» — «Челси»

В Сети появилось видео с конфликтом главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа во время матча в 37-м туре АПЛ, сообщает Mirror.
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РИА Новости вчера в 18:11
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