Коронавирус
RT на русскомВ АТОР перечислили правила въезда туристов в Турцию
Виза и документ с отрицательным результатом теста на коронавирус не понадобятся россиянам при въезде в Турцию с 1 августа. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции
Комсомольская правда16:15
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Экономика
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолец 17:39
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Наука
Редактирование эмбриона бычка превратит половину его женских потомков в самцов
Ген SRY был вставлен в 17 хромосому, что должно заставить как минимум половину эмбрионов с генотипом XX развиваться по мужскому пути.
N+1 11:12
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
На Камчатке поймали браконьеров, которые сетями перекрыли устье реки
На берегу Авачинского залива в Камчатском крае поймали браконьеров, которые без труда ловили лосося, который шел на нерест в реку Котельную, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 04:39
Общество
Глава РАН оценил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться не раньше 2021 года.
Псковское агентство информации 14:09
Общество
Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников
Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников.
РБК 18:07
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro вчера в 20:01
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Финансы
Подъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти
Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.
Интерфакс 10:25
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости 15:43
Происшествия
В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту.
Российская газета 16:10
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Кино
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана намечена на 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа.
ТАСС 14:50
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Космос
Грибы защитят космонавтов от радиации
Машины и Механизмы 25 июля в 03:43
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Кино
Какие блокбастеры переносятся на 2021 год
Что касается новинок от Paramount, новая информация такова: "Тихое место 2" взамен 6 сентября 2020 года "назначен" на 23 апреля 2021 года, "Топ Ган: Мэверик" вместо 23 декабря 2020 года увидит свет 2 июля 2021 года.
Ревизор.ру 07:31
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Общество
На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
РИА Новости 18:02
Армия и оружие
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".
Российская газета 09:23