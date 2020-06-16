с чего всё началось

Помимо направления врача и сведений о санэпидокружении для отдыха в санаториях РФ в этом году понадобится справка об отсутствии COVID-19, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".

Здоровье В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что предварительные результаты проведенных в Великобритании клинических испытаний препарата дексаметазон при лечении больных с коронавирусом стали научным прорывом.

Происшествия ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости». 2

Происшествия Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение Подозреваемому в серии убийств и изнасилований в Тулуне предъявили окончательное обвинение. 4

Здоровье Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины. 4

Фигурное катание Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности. 2

Политика Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России. 477

Политика США вводят новые санкции против Сирии США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. 1

Армия и оружие КНДР введет войска в демилитаризованную зону Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК). 23

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 353

Политика Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. 52

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Общество В Москве побит температурный рекорд 1956 года Абсолютный же максимум был зафиксирован 17 июня 1892 года - тогда воздух раскалился до 30,8. Однако сегодня и этот рекорд может пасть: по прогнозам синоптиков, столбики термометров в состоянии подскочить до 31-32 градусов. 43

Общество Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Экономика X5 снова превысила максимальную долю на рынке Петербурга За первые 4 месяца 2020 года доля компании X5 Retail Group, по приблизительным оценкам, достигла 31,75% на рынке ретейла в Петербурге, сообщается в отчёте Санкт-Петербургского УФАС России. 1

Общество Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу. 9

Общество Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС. 10

Путешествия Спрос на туры в России в июне оказался в 10 раз ниже Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе сообщила, что спрос на туры в России в июне 2020 года сократился в 10 раз.