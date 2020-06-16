Путешествия
ТАССАТОР разъяснила правила заселения в санатории
Помимо направления врача и сведений о санэпидокружении для отдыха в санаториях РФ в этом году понадобится справка об отсутствии COVID-19, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
По её словам, рассчитывать на авось не надо, поскольку туриста не только не заселят в санаторий, но могут развернуть ещё в аэропорту, если он не имеет на руках даже одной из трёх справок, сообщает «Российская газета».News.ruвчера в 19:31
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АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии
Коммерсантъвчера в 20:33
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Интерфаксвчера в 21:39
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Эхо Москвывчера в 21:07
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Общество
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
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В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что предварительные результаты проведенных в Великобритании клинических испытаний препарата дексаметазон при лечении больных с коронавирусом стали научным прорывом.
Rambler News Service 08:13
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение
Подозреваемому в серии убийств и изнасилований в Тулуне предъявили окончательное обвинение.
Вести.Ru 07:46
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Здоровье
Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы
В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины.
Город55.ру 05:37
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском вчера в 01:10
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 08:42
Армия и оружие
КНДР введет войска в демилитаризованную зону
Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК).
Газета.Ru 01:21
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
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Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
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Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1956 года
Абсолютный же максимум был зафиксирован 17 июня 1892 года - тогда воздух раскалился до 30,8. Однако сегодня и этот рекорд может пасть: по прогнозам синоптиков, столбики термометров в состоянии подскочить до 31-32 градусов.
Российская газета 08:11
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Экономика
X5 снова превысила максимальную долю на рынке Петербурга
За первые 4 месяца 2020 года доля компании X5 Retail Group, по приблизительным оценкам, достигла 31,75% на рынке ретейла в Петербурге, сообщается в отчёте Санкт-Петербургского УФАС России.
DP.RU 07:38
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Путешествия
Спрос на туры в России в июне оказался в 10 раз ниже
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе сообщила, что спрос на туры в России в июне 2020 года сократился в 10 раз.
Моя Москва.онлайн 05:49
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13