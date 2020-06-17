Путешествия

НТВНТВДля отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором. Первое — это курсовка, то есть выписка из истории болезни и направление врача.
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Попасть в санатории можно будет только со справками. Рассказываем, насколько сложно их получить

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Эхо Москвывчера в 21:07

АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии

Коммерсантъвчера в 20:33

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РИА Новости02:05
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Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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