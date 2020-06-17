Путешествия
НТВДля отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки
Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором. Первое — это курсовка, то есть выписка из истории болезни и направление врача.
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Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Интерфаксвчера в 21:39
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Эхо Москвывчера в 21:07
АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии
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