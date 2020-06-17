Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором. Первое — это курсовка, то есть выписка из истории болезни и направление врача.

Для отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки

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